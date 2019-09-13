Серьёзное ДТП в Минске: от столкновения Peugeot вылетел на тротуар

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП на ул. Корженевского в Минске.

По информации СК Беларуси, вечером 12 сентября 19-летний водитель Peugeot выезжал со второстепенной дороги. Он не уступил дорогу автомобилю Mercedes, который ехал по главной дороге. От столкновения Peugeot вылетел на тротуар.