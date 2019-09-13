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Серьёзное ДТП в Минске: от столкновения Peugeot вылетел на тротуар

13 сентября 2019 07:25
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Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП на ул. Корженевского в Минске.

По информации СК Беларуси, вечером 12 сентября 19-летний водитель Peugeot выезжал со второстепенной дороги. Он не уступил дорогу автомобилю Mercedes, который ехал по главной дороге. От столкновения Peugeot вылетел на тротуар.

Серьёзное ДТП в Минске: от столкновения Peugeot вылетел на тротуар-1

Фото: СК Беларуси

Молодого водителя госпитализировали, он получил водительское удостоверение меньше года назад.

Серьёзное ДТП в Минске: от столкновения Peugeot вылетел на тротуар-4

Фото: СК Беларуси

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и ГКСЭ. Следователи устанавливают обстоятельства аварии. Очевидцев просят сообщать информацию по телефонам: 8 (017) 359-55-55, 8 (033) 333-67-19.

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# Авария в Минске # происшествия

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