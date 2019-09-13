Серьёзное ДТП в Минске: от столкновения Peugeot вылетел на тротуар

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП на ул. Корженевского в Минске.
По информации СК Беларуси, вечером 12 сентября 19-летний водитель Peugeot выезжал со второстепенной дороги. Он не уступил дорогу автомобилю Mercedes, который ехал по главной дороге. От столкновения Peugeot вылетел на тротуар.
Молодого водителя госпитализировали, он получил водительское удостоверение меньше года назад.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и ГКСЭ. Следователи устанавливают обстоятельства аварии. Очевидцев просят сообщать информацию по телефонам: 8 (017) 359-55-55, 8 (033) 333-67-19.
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