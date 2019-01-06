На пожаре в Витебском районе погибли два брата

Новости Беларуси. Утром 5 января на пожаре в деревне Пестуница Витебского района погибли два брата. Как сообщает Витебское ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела кровля, внутри дома также был огонь. В помещении подразделения МЧС обнаружили лежавшего на полу в комнате 46-летнего владельца дома, там же на кровати находился 49-летний брат мужчины. Оба погибли.

Фото: Витебское ОУМЧС

Огнём уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество. Выясняется причина пожара. По словам соседей, перед пожаром мужчины употребляли алкогольные напитки и курили.

Фото: Витебское ОУМЧС