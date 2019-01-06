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На пожаре в Витебском районе погибли два брата

06 января 2019 07:46
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Новости Беларуси. Утром 5 января на пожаре в деревне Пестуница Витебского района погибли два брата.  

Как сообщает Витебское ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела кровля, внутри дома также был огонь.  

В помещении подразделения МЧС обнаружили лежавшего на полу в комнате 46-летнего владельца дома, там же на кровати находился 49-летний брат мужчины. Оба погибли.  

На пожаре в Витебском районе погибли два брата -1

Фото: Витебское ОУМЧС  

Огнём уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество.  

Выясняется причина пожара. По словам соседей, перед пожаром мужчины употребляли алкогольные напитки и курили.  

На пожаре в Витебском районе погибли два брата -4

Фото: Витебское ОУМЧС  

Отмечается, что в Витебской области с начала года на пожарах погибли девять человек, все они были пьяны. В МЧС подчёркивают, что главной причиной трагедий является злоупотребление алкоголем, неосторожность при курении и полное игнорирование элементарных мер безопасности.  

На неделе произошёл пожар в Буда-Кошелёвском районе. 

Происшествие случилось из-за поджога – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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