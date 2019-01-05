В Минском районе произошёл смертельный наезд на пешехода с фликером

Новости Беларуси. 5 января около пяти утра возле посёлка Самохваловичи Минского района случился смертельный наезд на пешехода.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Минского района, Volkswagen LT-46 с 47-летним водителем за рулём двигался по трассе Р-23 в сторону Слуцка.
На 22 км автодороги перед иномаркой оказался 38-летний житель Калинковичского района. Произошло столкновение. Пешеход получил смертельные травмы.
Фото: БЕЛТА / ОГАИ Минского района
На левой руке погибшего был световозвращающий элемент. На машине установлены зимние шины, водитель находился в трезвом состоянии.
Возбуждено уголовное дело.
ГАИ разыскивает свидетелей аварии и тех, кто может помочь восстановить объективную картину произошедшего. Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: 8-029-368-26-27 или 8-017-302-54-69.
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