В Калинковичах мужчина нанёс сожительнице не менее 50 ударов ножом. Она умерла

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дело об убийстве 24-летней девушки в Калинковичах.
По информации Следственного комитета, потерпевшая жила в одной квартире в 25-летним сожителем и двумя общими детьми. Соседи и родственники рассказывали, что между парой часто возникали конфликты.
Вечером 13 апреля этого года мужчина вернулся домой в нетрезвом состоянии. Начался конфликт на бытовой почве, он перерос в выяснение отношений из-за ревности.
Потерпевшая начала выгонять сожителя. Мужчина разозлился, достал из портфеля нож, которым пользовался во время обеда на работе, и нанес им не менее 50 ударов. Девушка скончалась на лестничной площадке.
Крики услышала соседка, которая вызвала правоохранителей. Мужчина находился рядом с телом погибшей до своего задержания. В его крови была установлена концентрация алкоголя 1,38 промилле.
Был проведен комплекс следственных действий. К материалам дела приобщили 19 экспертиз.
Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью» УК РБ. Обвиняемый заключен под стражу.
По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, в момент преступления мужчина мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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