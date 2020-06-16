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В Калинковичах мужчина нанёс сожительнице не менее 50 ударов ножом. Она умерла

16 июня 2020 14:31
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дело об убийстве 24-летней девушки в Калинковичах.  

По информации Следственного комитета, потерпевшая жила в одной квартире в 25-летним сожителем и двумя общими детьми. Соседи и родственники рассказывали, что между парой часто возникали конфликты.  

Вечером 13 апреля этого года мужчина вернулся домой в нетрезвом состоянии. Начался конфликт на бытовой почве, он перерос в выяснение отношений из-за ревности.  

Потерпевшая начала выгонять сожителя. Мужчина разозлился, достал из портфеля нож, которым пользовался во время обеда на работе, и нанес им не менее 50 ударов. Девушка скончалась на лестничной площадке.  

В Калинковичах мужчина нанёс сожительнице не менее 50 ударов ножом. Она умерла-1

Фото: СК  

Крики услышала соседка, которая вызвала правоохранителей. Мужчина находился рядом с телом погибшей до своего задержания. В его крови была установлена концентрация алкоголя 1,38 промилле.  

Был проведен комплекс следственных действий. К материалам дела приобщили 19 экспертиз. 

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью» УК РБ. Обвиняемый заключен под стражу.    

По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, в момент преступления мужчина мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.  

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.  

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# Убийство # происшествия

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