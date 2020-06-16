В Калинковичах мужчина нанёс сожительнице не менее 50 ударов ножом. Она умерла

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дело об убийстве 24-летней девушки в Калинковичах.

По информации Следственного комитета, потерпевшая жила в одной квартире в 25-летним сожителем и двумя общими детьми. Соседи и родственники рассказывали, что между парой часто возникали конфликты.

Вечером 13 апреля этого года мужчина вернулся домой в нетрезвом состоянии. Начался конфликт на бытовой почве, он перерос в выяснение отношений из-за ревности.

Потерпевшая начала выгонять сожителя. Мужчина разозлился, достал из портфеля нож, которым пользовался во время обеда на работе, и нанес им не менее 50 ударов. Девушка скончалась на лестничной площадке.