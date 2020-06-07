Прямой эфир

На пожаре в Могилёве спасена пенсионерка, она в тяжёлом состоянии

07 июня 2020 06:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 6 июня около шести часов утра в Могилёве горела квартира на втором этаже в одном из домов по улице Каштановой.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, соседи сказали прибывшим спасателям, что в квартире находится человек. Подразделения МЧС обнаружили на диване в комнате 73-летнюю пенсионерку и вынесли её на свежий воздух.

На пожаре в Могилёве спасена пенсионерка, она в тяжёлом состоянии -1

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

После осмотра пострадавшая была доставлена в реанимацию с диагнозом «отравление продуктами горения», пациентка в тяжёлом состоянии.

Огнём повреждено имущество, эвакуация жильцов не потребовалась. Выясняется причина загорания.

На пожаре в Могилёве спасена пенсионерка, она в тяжёлом состоянии -4

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

На неделе в Минске горел четырёхэтажный дом.

Подразделения МЧС спасли 95-летнюю женщину – подробнее здесь.

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Смерть младенцев во Фрунзенском районе: детали жуткого преступления озвучил Следственный комитет
05 июня 2020 21:10

Смерть младенцев во Фрунзенском районе: детали жуткого преступления озвучил Следственный комитет

Вдвое дороже. Двое минчан незаконно перепродавали тесты на коронавирус
05 июня 2020 18:05

Вдвое дороже. Двое минчан незаконно перепродавали тесты на коронавирус

В Минске Volkswagen сбил на пешеходном переходе велосипедистку
05 июня 2020 14:15

В Минске Volkswagen сбил на пешеходном переходе велосипедистку