На пожаре в Могилёве спасена пенсионерка, она в тяжёлом состоянии

Новости Беларуси. 6 июня около шести часов утра в Могилёве горела квартира на втором этаже в одном из домов по улице Каштановой.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, соседи сказали прибывшим спасателям, что в квартире находится человек. Подразделения МЧС обнаружили на диване в комнате 73-летнюю пенсионерку и вынесли её на свежий воздух.