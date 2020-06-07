На пожаре в Могилёве спасена пенсионерка, она в тяжёлом состоянии
Новости Беларуси. 6 июня около шести часов утра в Могилёве горела квартира на втором этаже в одном из домов по улице Каштановой.
По сведениям Могилёвского ОУМЧС, соседи сказали прибывшим спасателям, что в квартире находится человек. Подразделения МЧС обнаружили на диване в комнате 73-летнюю пенсионерку и вынесли её на свежий воздух.
После осмотра пострадавшая была доставлена в реанимацию с диагнозом «отравление продуктами горения», пациентка в тяжёлом состоянии.
Огнём повреждено имущество, эвакуация жильцов не потребовалась. Выясняется причина загорания.
На неделе в Минске горел четырёхэтажный дом.
Подразделения МЧС спасли 95-летнюю женщину – подробнее здесь.