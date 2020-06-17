В Минске Lada проезжала перекрёсток на «красный» и сбила мотоциклиста

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Lada двигался по улице Ленина в сторону улицы Интернациональной. По словам очевидцев, автомобиль пересекал перекрёсток на красный свет светофора и врезался в мотоцикл Honda.

Новости Беларуси. Вечером 16 июня в Минске легковушка сбила на перекрёстке мотоцикл.

В аварии пострадали водитель и пассажирка мотоцикла. Пострадавшие доставлены в медучреждение. По информации очевидцев, сразу после ДТП водитель Lada начал употреблять спиртное.

Прибывшие сотрудники ГАИ выяснили, что мужчина ранее был лишён водительского удостоверения за нарушение, предусмотренное ст.18.16 КОАП РБ. Отмечается, что срок лишения истёк, но водитель продолжал ездить без прав.

К месту аварии также выезжали представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В начале июня в Бобруйском районе 20-летний мотоциклист врезался в фуру.