Сильный ливень прошёл в Минске: затопило Каменную Горку и рынок в Ждановичах

Новости Беларуси. Минск в очередной раз оказался под натиском сильного дождя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск в очередной раз оказался под натиском сильного дождя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Больше всего осадков выпало в микрорайоне Каменная Горка. Ливневка не справлялась с мощными потоками воды. Было подтоплено несколько транспортных артерий и пешеходных дорожек. Некоторым горожанам в прямом смысле пришлось запрыгивать на скамейки.
Досталось и открытому рынку в Ждановичах. Люди не могли выйти из торговых павильонов, а когда дождь прекратился, вода была буквально по пояс. К слову, товар не пострадал, а вода постепенно ушла.