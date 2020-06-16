Сильный ливень прошёл в Минске: затопило Каменную Горку и рынок в Ждановичах

Новости Беларуси. Минск в очередной раз оказался под натиском сильного дождя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Больше всего осадков выпало в микрорайоне Каменная Горка. Ливневка не справлялась с мощными потоками воды. Было подтоплено несколько транспортных артерий и пешеходных дорожек. Некоторым горожанам в прямом смысле пришлось запрыгивать на скамейки.