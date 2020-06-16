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Сильный ливень прошёл в Минске: затопило Каменную Горку и рынок в Ждановичах

16 июня 2020 14:53
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Новости Беларуси. Минск в очередной раз оказался под натиском сильного дождя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сильный ливень прошёл в Минске: затопило Каменную Горку и рынок в Ждановичах-1

Больше всего осадков выпало в микрорайоне Каменная Горка. Ливневка не справлялась с мощными потоками воды. Было подтоплено несколько транспортных артерий и пешеходных дорожек. Некоторым горожанам в прямом смысле пришлось запрыгивать на скамейки.

Сильный ливень прошёл в Минске: затопило Каменную Горку и рынок в Ждановичах-4

Досталось и открытому рынку в Ждановичах. Люди не могли выйти из торговых павильонов, а когда дождь прекратился, вода была буквально по пояс. К слову, товар не пострадал, а вода постепенно ушла.

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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