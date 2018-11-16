На пожаре в Витебске спасена семья с маленьким ребёнком

Новости Беларуси. В Витебске 15 ноября около одиннадцати вечера горела квартира на первом этаже десятиэтажки.

Как сообщает Витебское ОУМЧС, были спасены 30-летний хозяин, его 27-летняя супруга, которая работает продавцом, и их 7-летний сын. Мальчик является воспитанником витебского сада.

В инциденте никто не пострадал. Выясняется причина возгорания.

За дежурные сутки спасатели выезжали на ликвидацию пожаров ещё пять раз. 15 ноября в полдесятого утра в Полоцке горел Volkswagen Passat, около половины седьмого вечера произошёл пожар в бане в деревне Дрюково Витебского района.