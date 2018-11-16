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На пожаре в Витебске спасена семья с маленьким ребёнком

16 ноября 2018 07:30
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Новости Беларуси. В Витебске 15 ноября около одиннадцати вечера горела квартира на первом этаже десятиэтажки.  

Как сообщает Витебское ОУМЧС, были спасены 30-летний хозяин, его 27-летняя супруга, которая работает продавцом, и их 7-летний сын. Мальчик является воспитанником витебского сада.  

В инциденте никто не пострадал. Выясняется причина возгорания.  

За дежурные сутки спасатели выезжали на ликвидацию пожаров ещё пять раз. 15 ноября в полдесятого утра в Полоцке горел Volkswagen Passat, около половины седьмого вечера произошёл пожар в бане в деревне Дрюково Витебского района.  

На пожаре в Витебске спасена семья с маленьким ребёнком -1

Фото: Витебское ОУМЧС  

Около десяти вечера горел сарай в Глубоком, около одиннадцати вечера – в деревне Людчицы Лепельского района.  

16 ноября примерно в час ночи спасатели выезжали тушить баню в Полоцке.  

Осенью 2018 года случился пожар в общежитии Сенно. 

Пострадал двухлетний мальчик – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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