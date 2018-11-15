В Минском районе водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе

Новости Беларуси. Наезд на несовершеннолетних пешеходов. В поселке Озерцо Минского района водитель на переходе сбил двух подростков 11 и 12 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Они шли в школу, фликерами были обозначены. В результате ДТП дети получили травмы, их доставили в больницу. Известно, что водитель был трезв. По факту дорожного происшествия проводится проверка.