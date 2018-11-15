Прямой эфир

В Минском районе водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе

15 ноября 2018 21:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Наезд на несовершеннолетних пешеходов. В поселке Озерцо Минского района водитель на переходе сбил двух подростков 11 и 12 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе-1

Они шли в школу, фликерами были обозначены. В результате ДТП дети получили травмы, их доставили в больницу. Известно, что водитель был трезв. По факту дорожного происшествия проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 4000 преступлений и порядка 750 пациентов метадоновой терапии. Говорим о наркоситуации в Беларуси
15 ноября 2018 17:03

Более 4000 преступлений и порядка 750 пациентов метадоновой терапии. Говорим о наркоситуации в Беларуси

Заседание Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов принимает Минск
15 ноября 2018 15:18

Заседание Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов принимает Минск

Убийство женщины в Лиозненском районе: жертва при захоронении была жива
15 ноября 2018 14:36

Убийство женщины в Лиозненском районе: жертва при захоронении была жива