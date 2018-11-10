Прямой эфир

При пожаре в общежитии Сенно пострадал маленький ребёнок

10 ноября 2018 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ночью 10 ноября в Сенно горела комната на верхнем этаже трёхэтажного общежития.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, благодаря сработавшему автономному пожарному извещателю спасены 25-летняя санитарка Сенненской ЦРБ, её 29-летний муж, который находится в отпуске по уходу за ребёнком, а также сыновья женщины – шестилетний и двухлетний. Младший ребёнок получил ожоги 1-2 степени (35 % тела), пострадавший госпитализирован.  

Огнём повреждены постельные принадлежности и кровать. Выясняется причина загорания.  

При пожаре в общежитии Сенно пострадал маленький ребёнок-1

Фото: vk.com/mchs_vitebsk  

Как уточняется на странице Витебского ОУМЧС в соцсети «ВКонтакте», сработавшую сигнализацию услышала молодая мать и разбудила мужа. Родители водой потушили дымившийся матрац, после чего вышли из комнаты до прибытия спасателей.  

Эвакуация не проводилась.  

На неделе в Минске произошёл пожар в многоэтажке. 

Хозяйка горевшей квартиры была доставлена в медучреждение – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Житель Белоозёрска ездил с напечатанным на принтере водительским удостоверением
10 ноября 2018 06:42

Житель Белоозёрска ездил с напечатанным на принтере водительским удостоверением

10 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке на Голодеда
09 ноября 2018 19:02

10 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке на Голодеда

В Барановичах мужчина застрелил укусившую его за палец собаку
09 ноября 2018 14:18

В Барановичах мужчина застрелил укусившую его за палец собаку