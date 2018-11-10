При пожаре в общежитии Сенно пострадал маленький ребёнок

По сведениям Витебского ОУМЧС, благодаря сработавшему автономному пожарному извещателю спасены 25-летняя санитарка Сенненской ЦРБ, её 29-летний муж, который находится в отпуске по уходу за ребёнком, а также сыновья женщины – шестилетний и двухлетний. Младший ребёнок получил ожоги 1-2 степени (35 % тела), пострадавший госпитализирован.

Новости Беларуси. Ночью 10 ноября в Сенно горела комната на верхнем этаже трёхэтажного общежития.

Как уточняется на странице Витебского ОУМЧС в соцсети «ВКонтакте», сработавшую сигнализацию услышала молодая мать и разбудила мужа. Родители водой потушили дымившийся матрац, после чего вышли из комнаты до прибытия спасателей.

Эвакуация не проводилась.

На неделе в Минске произошёл пожар в многоэтажке.