Более 4000 преступлений и порядка 750 пациентов метадоновой терапии. Говорим о наркоситуации в Беларуси

Новости Беларуси. Как повысить эффективность борьбы с наркотиками? Вопрос на этот ответ 15 ноября искали в Минске представители различных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече министр внутренних дел сообщил, что за 2018 год уже выявлено более 4000 наркопреступлений, из них большая часть – сбыт психотропов. Не остались без внимания и вопросы лечения наркозависимых. В Беларуси получает распространение метод заместительной терапии. Однако применение метадона вызывает неоднозначные оценки. Корреспондент Виктория Ходосок продолжит тему.

Автор этой картины – химик-самоучка. «Нахимичил» себе срок на 15 лет. Торговец психотропами был одним из самых крупных наркооптовиков в стране. Сам, как говорится, кайф не ловил, но качество товара проверял лично.

А это уже гродненский регион, кадры настоящей домашней нарколаборатории. З9-летнего хозяина «рассадника» таможенники и силовики задержали при сбыте. Веселящую траву он выращивал в частном доме.

Веслав Козел, инспектор Гродненской региональной таможни:

Были обнаружены растения конопли, как высушенные, так и растущие, оборудование для выращивания конопли и производства марихуаны, осветители, нагреватели, поливочные устройства, удобрения – все то, что используется для выращивания растений. На следующий день после задержания сбытчика установлен и задержан еще один гражданин, житель города Гродно, который хранил у себя более 1,5 грамм марихуаны, приобретенной у этого же гражданина.

Преступный бизнес пресекают еще на границе, каналы поступления «запрещенки» сегодня специалистам известны. Основной улов приходит из России. И таких бизнесменов с криминальным грузом, признаются эксперты, ловят с завидным постоянством.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Мы стали констатировать достаточно тревожные факты, когда завозится в страну специальное оборудование для домашнего, кустарного изготовления наркотиков. Оно доступно по цене достаточно, примитивно по своему технологическому процессу, вместе с тем дает определенный эффект при изготовлении наркотиков. Факты задержания такого оборудования сегодня в стране не единичны. Что касается наркотрафика, он фактически не изменился, основная доля наркотиков, в том числе и, так скажем, реэкспортного гашиша, приходит к нам из России.

К чему приводят последствия – всем известно. Истории с наркотиками одна другой ужаснее: под дозой отрезают головы, съедают органы, выкалывают другим глаза. О подобной трагедии несколько лет назад говорил весь Гомель: во время «спайс-вечеринки» троих друзей один остался искалечен.

Виктория Ходосок, СТВ:

Сегодня спасательный круг – не для всех зависимых пациентов, не все соглашаются – метод заместительной терапии. Дозу метадона (так, чтобы не было ломки и кайфа) у доктора просят порядка 750 человек. Мнения разделяются, мол, лечить наркоманию наркотиком – ненормально. Еще один нюанс – это долгосрочная программа, но избавляются от зависимости лишь единицы.

Тема такой терапии – повод давних дискуссий, в том числе и сегодня на этой встрече в Минске. За столом представители различных ведомств высказывают свое мнение.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:

Противники кто? Для того, чтобы выносить какой-то вердикт, нужно хотя бы раз посетить этот пункт и пообщаться с людьми больными и зависимыми. Кабинеты метадоновой терапии доказали свою эффективность многолетнюю.

На метадоне Екатерина (имя мы изменили) уже 4 года. За это время ни разу не срывалась. Ее история начиналась, как и у большинства, с плохой компании в 19 лет.

Без страха не вспомнишь. Жалко потерянное время. И не понимаешь, зачем оно вообще надо было. К тому, что было, возвращаться не то что не хочется, даже думать просто страшно. Потому что если бы тогда не появилась программа, то знаете, может, я с вами бы уже и не разговаривала.