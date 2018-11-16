5-летний ребёнок попал под колёса школьного автобуса в Чашникском районе

Новости Беларуси. 15 ноября около четырёх часов дня в деревне Заборье Чашникского района автобус сбил пятилетнего мальчика.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Витебского облисполкома, водитель ТС вёз одиннадцать детей из школы и сада, в салоне также находились двое сопровождающих.

На остановке вышли семь ребят. По словам водителя, в определённый момент он заметил, что наехал на ребёнка. Мальчик от полученных травм погиб.