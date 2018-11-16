5-летний ребёнок попал под колёса школьного автобуса в Чашникском районе

Новости Беларуси. 15 ноября около четырёх часов дня в деревне Заборье Чашникского района автобус сбил пятилетнего мальчика.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Витебского облисполкома, водитель ТС вёз одиннадцать детей из школы и сада, в салоне также находились двое сопровождающих.
На остановке вышли семь ребят. По словам водителя, в определённый момент он заметил, что наехал на ребёнка. Мальчик от полученных травм погиб.
Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
Объяснить наезд мужчина не смог. Его водительский стаж составляет 39 лет, во время управления автобусом гражданин был трезв.
Водитель прошёл предрейсовый контроль, все документы на автобус в порядке, ТС исправно. Более того, в тот день был пройден техосмотр, а с мужчиной сотрудники ГАИ провели инструктаж об особенностях вождения при перевозке детей.
Обстоятельства происшествия будут установлены во время следствия.
Осенью 2018 в Вороновском районе школьный автобус врезался в погрузчик.
Водитель автобуса госпитализирован – подробнее здесь.