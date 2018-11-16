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5-летний ребёнок попал под колёса школьного автобуса в Чашникском районе

16 ноября 2018 06:55
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Новости Беларуси. 15 ноября около четырёх часов дня в деревне Заборье Чашникского района автобус сбил пятилетнего мальчика.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Витебского облисполкома, водитель ТС вёз одиннадцать детей из школы и сада, в салоне также находились двое сопровождающих.  

На остановке вышли семь ребят. По словам водителя, в определённый момент он заметил, что наехал на ребёнка. Мальчик от полученных травм погиб.  

5-летний ребёнок попал под колёса школьного автобуса в Чашникском районе-1

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома  

Объяснить наезд мужчина не смог. Его водительский стаж составляет 39 лет, во время управления автобусом гражданин был трезв.  

Водитель прошёл предрейсовый контроль, все документы на автобус в порядке, ТС исправно. Более того, в тот день был пройден техосмотр, а с мужчиной сотрудники ГАИ провели инструктаж об особенностях вождения при перевозке детей.  

Обстоятельства происшествия будут установлены во время следствия.  

Осенью 2018 в Вороновском районе школьный автобус врезался в погрузчик.  

Водитель автобуса госпитализирован – подробнее здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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