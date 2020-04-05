На пожаре в телятнике в Смолевичском районе погибли 9 телят

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей сооружение горело открытым пламенем. В здании находился 31 телёнок в возрасте 1,5 года. 22 телёнка были эвакуированы, ещё 9 спасти не удалось.

Новости Беларуси. 5 апреля примерно в полпервого ночи в деревне Орешники Смолевичского района горел телятник.

Пожар был потушен. Огнём повреждён тент постройки, уничтожены 25 и повреждены 6 пластиковых боксов 2х2 м для содержания телят.

Причина загорания выясняется, рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.

Несколько месяцев назад в Речицком районе горела нефтяная скважина.