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На пожаре в телятнике в Смолевичском районе погибли 9 телят

05 апреля 2020 06:28
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Новости Беларуси. 5 апреля примерно в полпервого ночи в деревне Орешники Смолевичского района горел телятник. 

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей сооружение горело открытым пламенем. В здании находился 31 телёнок в возрасте 1,5 года. 22 телёнка были эвакуированы, ещё 9 спасти не удалось. 

На пожаре в телятнике в Смолевичском районе погибли 9 телят-1

Фото: МЧС Беларуси 

Пожар был потушен. Огнём повреждён тент постройки, уничтожены 25 и повреждены 6 пластиковых боксов 2х2 м для содержания телят. 

Причина загорания выясняется, рассматривается версия короткого замыкания электропроводки. 

Несколько месяцев назад в Речицком районе горела нефтяная скважина. 

Она находилась в освоении после завершения бурения – подробности здесь

# Пожар # происшествия

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