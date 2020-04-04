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Автомобиль с гранатой под днищем был обнаружен в автоцентре в Минском районе

04 апреля 2020 13:30
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Новости Беларуси. 4 апреля около полудня в деревне Цна Минского района была обнаружена заминированная машина. 

Как сообщает МВД Беларуси, работник сервисного центра осматривал пригнанный на ремонт BMW X6 на российских номерах. Под днищем машины мужчина увидел примотанную гранату. 

К указанному месту были направлены правоохранители и сотрудники экстренных служб. Были эвакуированы 70 человек – работники и посетители автоцентра. Сапёры обезвредили взрывоопасный предмет. 

На месте происшествия работают милиционеры, следователи и эксперты. 

Несколькими месяцами ранее к правоохранителям подошёл мужчина с гранатой в руке.

Гражданин хотел пошутить над другом, выдернул чеку и потерял её – подробнее здесь

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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