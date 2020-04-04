В Мозыре двое мужчин избили барменшу, потому что не хотели покидать заведение

Новости Беларуси. Ночью 1 апреля в Мозыре посетители избили барменшу после её просьбы покинуть заведение.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, двое мужчин распивали в баре спиртные напитки. В пять утра заведение должно было закрываться, поскольку завершалось рабочее время.

Барменша попросила посетителей покинуть зал. Двум мужчинам это не понравилось. Один из них вступил в конфликт с девушкой, а затем прошёл за барную стойку с целью начать драку. Действия гражданина попали на камеру видеонаблюдения.

Происходившее заметила коллега потерпевшей и нажала тревожную кнопку. Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого. Задержанным оказался 27-летний мозырянин, он водворён в ИВС.

По факту злостного хулиганства возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за разбой.

В Борисове посетитель кафе избил официанта на глазах у дочери.