На лечении 394 человека. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 4 апреля

Новости Беларуси. На 4 апреля в Беларуси в больницах на лечении с коронавирусом находятся 394 человека.

Как сообщает Минздрав, у части пациентов заболевание протекает в лёгкой или средней форме. К настоящему моменту выздоровел 41 человек. Зарегистрированы пять случаев смерти пациентов, у которых хронические заболевания были отягощены COVID-19.

Ранее стало известно, что Россия безвозмездно передаст Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус.