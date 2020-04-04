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На лечении 394 человека. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 4 апреля

04 апреля 2020 13:48
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Новости Беларуси. На 4 апреля в Беларуси в больницах на лечении с коронавирусом находятся 394 человека.

Как сообщает Минздрав, у части пациентов заболевание протекает в лёгкой или средней форме. К настоящему моменту выздоровел 41 человек. Зарегистрированы пять случаев смерти пациентов, у которых хронические заболевания были отягощены COVID-19.

Ранее стало известно, что Россия безвозмездно передаст Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус.

Доставка будет осуществляться специальным транспортом – здесь подробности.

# Коронавирус # происшествия

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