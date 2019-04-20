На пожаре в Славгородском районе погиб одинокий пенсионер

Новости Беларуси. 20 апреля около двух ночи произошёл пожар в частном доме в деревне Шеломы Славгородского района.
По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в огне погиб 64-летний пенсионер, который проживал один.
Пожаром уничтожена веранда и кровля дома, повреждены перекрытие, стены и имущество в доме. До прибытия спасателей огонь успел перекинуться также на сарай и баню, повреждены кровли этих строений.
Причина загорания выясняется.
На неделе под Гродно горел дачным дом.
Под обломками строения было обнаружено тело женщины – подробнее здесь.