На пожаре в Славгородском районе погиб одинокий пенсионер

Новости Беларуси. 20 апреля около двух ночи произошёл пожар в частном доме в деревне Шеломы Славгородского района.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в огне погиб 64-летний пенсионер, который проживал один.

Пожаром уничтожена веранда и кровля дома, повреждены перекрытие, стены и имущество в доме. До прибытия спасателей огонь успел перекинуться также на сарай и баню, повреждены кровли этих строений.

Причина загорания выясняется.

На неделе под Гродно горел дачным дом.