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На пожаре в Славгородском районе погиб одинокий пенсионер

20 апреля 2019 07:56
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Новости Беларуси. 20 апреля около двух ночи произошёл пожар в частном доме в деревне Шеломы Славгородского района.  

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в огне погиб 64-летний пенсионер, который проживал один.  

Пожаром уничтожена веранда и кровля дома, повреждены перекрытие, стены и имущество в доме. До прибытия спасателей огонь успел перекинуться также на сарай и баню, повреждены кровли этих строений.  

Причина загорания выясняется.  

На неделе под Гродно горел дачным дом.  

Под обломками строения было обнаружено тело женщины – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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