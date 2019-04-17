Под Гродно на пожаре в дачном доме погибла женщина

Новости Беларуси. В Гродненском районе на пожаре погибла хозяйка дачного дома.
По информации МЧС, происшествие случилось ночью 17 апреля. Было получено сообщение о пожаре в дачном доме в с/т Чеховщина.
В результате пожара была уничтожена кровля, перекрытие, имущество. На полу под обломками сгоревших строительных конструкций была обнаружена погибшая женщина – хозяйка дома.
Устанавливается причина произошедшего.
В середине апреля в Пуховичском районе очевидцы пожара спасли 83-летнюю женщину (читать далее).