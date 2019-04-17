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Под Гродно на пожаре в дачном доме погибла женщина

17 апреля 2019 07:11
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Новости Беларуси. В Гродненском районе на пожаре погибла хозяйка дачного дома.  

По информации МЧС, происшествие случилось ночью 17 апреля. Было получено сообщение о пожаре в дачном доме в с/т Чеховщина.  

В результате пожара была уничтожена кровля, перекрытие, имущество. На полу под обломками сгоревших строительных конструкций была обнаружена погибшая женщина – хозяйка дома.  

Устанавливается причина произошедшего.  

В середине апреля в Пуховичском районе очевидцы пожара спасли 83-летнюю женщину (читать далее).   

# Пожар # происшествия

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