Прямой эфир

55-летняя женщина подозревается в поджоге дома в Чериковском районе

19 апреля 2019 13:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Чериковском районе местная жительница подозревается в поджоге с целью убийства находившихся в доме людей.  

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 18 апреля около пяти утра в агрогородке Веремейки загорелся жилой дом. Прибывшие к месту инцидента спасатели погасили пламя. Никто не пострадал, поскольку жильцы дома вовремя вышли наружу.  

55-летняя женщина подозревается в поджоге дома в Чериковском районе -1

Фото: УВД Могилёвского облисполкома  

К месту происшествия выезжали следователи и правоохранители. Установлено, что поджог с целью убийства могла совершить 55-летняя женщина, она задержана.  

Выяснилось, что накануне инцидента гражданка употребляла алкогольные напитки с 62-летней хозяйкой дома. Совместное времяпрепровождение закончилось конфликтом. В итоге гостья ушла, но вернулась утром.  

55-летняя женщина подозревается в поджоге дома в Чериковском районе -4

Фото: УВД Могилёвского облисполкома  

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом».  

Место происшествия осмотрено, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначено проведение ряда экспертиз.  

Весной 2019 года в Слонимском районе мужчина сжёг два дома.  

Гражданин украл продукты и хотел замести следы – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Трёх человек с контрафактным алкоголем задержали в Брестской области
19 апреля 2019 13:11

Трёх человек с контрафактным алкоголем задержали в Брестской области

«Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом». Маршрутка столкнулась с грузовиком в Могилёве, 10 человек пострадали
19 апреля 2019 12:49

«Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом». Маршрутка столкнулась с грузовиком в Могилёве, 10 человек пострадали

В Вороновском районе найдено тело пропавшего председателя сельсовета
19 апреля 2019 11:41

В Вороновском районе найдено тело пропавшего председателя сельсовета