55-летняя женщина подозревается в поджоге дома в Чериковском районе

Новости Беларуси. В Чериковском районе местная жительница подозревается в поджоге с целью убийства находившихся в доме людей. Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 18 апреля около пяти утра в агрогородке Веремейки загорелся жилой дом. Прибывшие к месту инцидента спасатели погасили пламя. Никто не пострадал, поскольку жильцы дома вовремя вышли наружу.

Фото: УВД Могилёвского облисполкома

К месту происшествия выезжали следователи и правоохранители. Установлено, что поджог с целью убийства могла совершить 55-летняя женщина, она задержана. Выяснилось, что накануне инцидента гражданка употребляла алкогольные напитки с 62-летней хозяйкой дома. Совместное времяпрепровождение закончилось конфликтом. В итоге гостья ушла, но вернулась утром.

Фото: УВД Могилёвского облисполкома