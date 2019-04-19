55-летняя женщина подозревается в поджоге дома в Чериковском районе
Новости Беларуси. В Чериковском районе местная жительница подозревается в поджоге с целью убийства находившихся в доме людей.
Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 18 апреля около пяти утра в агрогородке Веремейки загорелся жилой дом. Прибывшие к месту инцидента спасатели погасили пламя. Никто не пострадал, поскольку жильцы дома вовремя вышли наружу.
Фото: УВД Могилёвского облисполкома
К месту происшествия выезжали следователи и правоохранители. Установлено, что поджог с целью убийства могла совершить 55-летняя женщина, она задержана.
Выяснилось, что накануне инцидента гражданка употребляла алкогольные напитки с 62-летней хозяйкой дома. Совместное времяпрепровождение закончилось конфликтом. В итоге гостья ушла, но вернулась утром.
Фото: УВД Могилёвского облисполкома
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом».
Место происшествия осмотрено, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначено проведение ряда экспертиз.
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