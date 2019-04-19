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В Минском районе водитель легковушки не уступила полосу внедорожнику. Пострадали трое детей

19 апреля 2019 20:00
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Новости Беларуси. В Минском районе в ДТП пострадали четыре человека, трое из них – дети. Авария произошла на автодороге Семков Городок – Казеково, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском районе водитель легковушки не уступила полосу внедорожнику. Пострадали трое детей-1

37-летняя минчанка за рулем легкового автомобиля во время поворота не уступила полосу внедарожнику, в результате чего произошло столкновение. Пострадали трое маленьких пассажиров.

В Минском районе водитель легковушки не уступила полосу внедорожнику. Пострадали трое детей-4

Они находились в детских креслах и были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему серьезных последствий удалось избежать. Также травмы получил 34-летний пассажир УАЗа. Всех пострадавших госпитализировали.

В Минском районе водитель легковушки не уступила полосу внедорожнику. Пострадали трое детей-7

В Минском районе водитель легковушки не уступила полосу внедорожнику. Пострадали трое детей-9

В Минском районе водитель легковушки не уступила полосу внедорожнику. Пострадали трое детей-11

В Минском районе водитель легковушки не уступила полосу внедорожнику. Пострадали трое детей-13

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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