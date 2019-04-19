В Минском районе водитель легковушки не уступила полосу внедорожнику. Пострадали трое детей

Новости Беларуси. В Минском районе в ДТП пострадали четыре человека, трое из них – дети. Авария произошла на автодороге Семков Городок – Казеково, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

37-летняя минчанка за рулем легкового автомобиля во время поворота не уступила полосу внедарожнику, в результате чего произошло столкновение. Пострадали трое маленьких пассажиров.