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В Минской области за сутки произошли 5 пожаров: в Жодино горела квартира, а в Борисове – склад текстиля

19 апреля 2019 19:14
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Новости Беларуси. За прошедшие сутки на территории Минской области зафиксировано 5 пожаров. Одного человека спасли сотрудники МЧС в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области за сутки произошли 5 пожаров: в Жодино горела квартира, а в Борисове – склад текстиля-1

Пожар в окне 9 этажа увидел очевидец. Именно он и вызвал спасателей. Хозяин самостоятельно не мог покинуть помещение, потому что чувствовал себя плохо.

В Минской области за сутки произошли 5 пожаров: в Жодино горела квартира, а в Борисове – склад текстиля-4

Мужчина госпитализирован в больницу. Предварительная причина пожара – загорелась пища на плите во время приготовления.

В Минской области за сутки произошли 5 пожаров: в Жодино горела квартира, а в Борисове – склад текстиля-7

А в Борисове сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на складе текстильных материалов. Уничтожено 30 рулонов готовой продукции, 100 удалось сохранить. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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