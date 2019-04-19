В Минской области за сутки произошли 5 пожаров: в Жодино горела квартира, а в Борисове – склад текстиля

Новости Беларуси. За прошедшие сутки на территории Минской области зафиксировано 5 пожаров. Одного человека спасли сотрудники МЧС в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. За прошедшие сутки на территории Минской области зафиксировано 5 пожаров. Одного человека спасли сотрудники МЧС в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пожар в окне 9 этажа увидел очевидец. Именно он и вызвал спасателей. Хозяин самостоятельно не мог покинуть помещение, потому что чувствовал себя плохо.
Мужчина госпитализирован в больницу. Предварительная причина пожара – загорелась пища на плите во время приготовления.
А в Борисове сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на складе текстильных материалов. Уничтожено 30 рулонов готовой продукции, 100 удалось сохранить. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.