На пожаре в Щучинском районе погибли три человека

Новости Беларуси. 10 мая около четырёх часов ночи спасателям сообщили о загорании жилого дома в деревне Таневичи Щучинского района.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, огнём уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены.

Около пяти утра под обломками дома были обнаружены фрагменты тел 49-летнего хозяина и 55-летней хозяйки. Также были найдены останки человека, чья личность ещё устанавливается.

Выясняется причина пожара. Основная версия возгорания – неосторожность при курении.

Зимой 2018 года на пожаре в Борисовском районе погибли пять мужчин.