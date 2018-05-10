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На пожаре в Щучинском районе погибли три человека

10 мая 2018 06:39
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Новости Беларуси. 10 мая около четырёх часов ночи спасателям сообщили о загорании жилого дома в деревне Таневичи Щучинского района.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, огнём уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены.  

Около пяти утра под обломками дома были обнаружены фрагменты тел 49-летнего хозяина и 55-летней хозяйки. Также были найдены останки человека, чья личность ещё устанавливается.  

Выясняется причина пожара. Основная версия возгорания – неосторожность при курении.  

Зимой 2018 года на пожаре в Борисовском районе погибли пять мужчин. 

Дом горел открытым пламенем – здесь подробнее.  

# Пожар # происшествия

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