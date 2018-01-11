На пожаре погибли 31-летний хозяин дома и его гости: новые подробности страшного пожара в Борисовском районе
Новости Беларуси. Трагедия в Борисовском районе. В деревне Стайки ночью на пожаре погибли пять мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Когда спасатели прибыли на место ЧП, дом горел открытым пламенем. Личности погибших установлены: это 31-летний хозяин усадьбы и его гости. Как утверждают соседи, компания накануне устроила застолье с горячительным.
Андрей Филипенко, очевидец, житель деревни Стайки:
Тушили примерно часов до 5-6 утра.
Сергей Щучко, очевидец, житель деревни Стайки:
Женщина с сыном, наверное, в городе квартиру продали, купили дом. Потом мать умерла. Остался сын. Он уехал в город к бабушке. Жил у бабушки. Периодически проезжал сюда, как на дачу. В последнее время, до осени, не было. Осенью появился с компанией.
Также известно, что дом отапливался печкой. Точная причина трагедии, ставшей самой крупной в новом году, будет понятна по результатам судмедэкспертизы. На месте трагедии продолжают работать следователи.
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