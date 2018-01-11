На пожаре погибли 31-летний хозяин дома и его гости: новые подробности страшного пожара в Борисовском районе

Новости Беларуси. Трагедия в Борисовском районе. В деревне Стайки ночью на пожаре погибли пять мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда спасатели прибыли на место ЧП, дом горел открытым пламенем. Личности погибших установлены: это 31-летний хозяин усадьбы и его гости. Как утверждают соседи, компания накануне устроила застолье с горячительным.