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На пожаре погибли 31-летний хозяин дома и его гости: новые подробности страшного пожара в Борисовском районе

11 января 2018 13:32
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Новости Беларуси. Трагедия в Борисовском районе. В деревне Стайки ночью на пожаре погибли пять мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда спасатели прибыли на место ЧП, дом горел открытым пламенем. Личности погибших установлены: это 31-летний хозяин усадьбы и его гости. Как утверждают соседи, компания накануне устроила застолье с горячительным.

На пожаре погибли 31-летний хозяин дома и его гости: новые подробности страшного пожара в Борисовском районе-1

Андрей Филипенко, очевидец, житель деревни Стайки:
Тушили примерно часов до 5-6 утра.

На пожаре погибли 31-летний хозяин дома и его гости: новые подробности страшного пожара в Борисовском районе-4

Сергей Щучко, очевидец, житель деревни Стайки:
Женщина с сыном, наверное, в городе квартиру продали, купили дом. Потом мать умерла. Остался сын. Он уехал в город к бабушке. Жил у бабушки. Периодически проезжал сюда, как на дачу. В последнее время, до осени, не было. Осенью появился с компанией.

На пожаре погибли 31-летний хозяин дома и его гости: новые подробности страшного пожара в Борисовском районе-7

Также известно, что дом отапливался печкой. Точная причина трагедии, ставшей самой крупной в новом году, будет понятна по результатам судмедэкспертизы. На месте трагедии продолжают работать следователи.

Гибель пяти человек на пожаре в Стайках: возбуждено уголовное дело

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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