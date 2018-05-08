В Гродно автомобиль сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Водитель скрылся

Новости Беларуси. ГАИ ищет очевидцев ДТП, в котором ребёнок получил серьёзные травмы.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 8 мая около 7 часов 40 минут на проспекте Янки Купалы автомобиль сбил мальчика.

По имеющимся сведениям, 11-летний школьник переходил дорогу на зелёный сигнал светофора. В это время также на зелёный сигнал светофора поворачивала машина. При столкновении с транспортным средством пострадал ребёнок.

Водитель скрылся с места аварии. Предполагается, что наезд был совершён на хэтчбеке или минивэне серого цвета.

Если у вас есть какая-либо информация относительно данного ДТП, сообщите об этом по телефонам (8 015) 279−75−41, (8 015) 279−75−05 или 102.

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