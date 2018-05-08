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СК: тело директора предприятия «Бобруйскмолоко» обнаружено в подсобном помещении

08 мая 2018 13:07
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Новости Беларуси. По факту смерти директора «Бобруйскмолока» проводится проверка.

По информации официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк, тело директора производственного унитарного предприятия «Бобруйскмолоко» было обнаружено 8 мая в подсобном помещении предприятия.

По факту смерти проводится проверка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники предприятия и родственники погибшей. Выясняются мотивы произошедшего. Назначен ряд экспертиз. 

# Несчастный случай # происшествия # Оксана Соленюк

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