Неизвестные похитили из банкомата в Чашниках более 24 тысяч рублей

Новости Беларуси. В Чашниках ограбили банкомат.

По информации УВД Витебского облисполкома, инцидент произошел ночью 5 мая. Неизвестные проникли через пластиковое окно в помещение библиотеки, которая расположена в доме культуры ОАО «Бумажная фабрика «Красная звезда», вскрыли двери сервисной зоны и сейфовой части банкомата ОАО «Белагропромбанк».

Были похищены четыре кассеты с деньгами на сумму 24 845 рублей.