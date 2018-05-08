Неизвестные похитили из банкомата в Чашниках более 24 тысяч рублей
Новости Беларуси. В Чашниках ограбили банкомат.
По информации УВД Витебского облисполкома, инцидент произошел ночью 5 мая. Неизвестные проникли через пластиковое окно в помещение библиотеки, которая расположена в доме культуры ОАО «Бумажная фабрика «Красная звезда», вскрыли двери сервисной зоны и сейфовой части банкомата ОАО «Белагропромбанк».
Были похищены четыре кассеты с деньгами на сумму 24 845 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».
Украденные кассеты – это пластиковый темно-серый короб размером 50 на 25 сантиметров с указанием принадлежности к конкретному банкомату. После вскрытия и извлечения денег злоумышленники, как правило, избавляются от них.
Правоохранители просят граждан, которые располагают информацией о совершенном преступлении или о местонахождении кассет, сообщить в ближайший отдел милиции или по телефону 102.
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