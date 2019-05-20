Следователи выясняют причины смерти 9-летней девочки в Турове

Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства смерти 9-летнего ребёнка в Турове.

Как сообщает Следственный комитет, 17 мая несовершеннолетняя участвовала в легкоатлетическом спортивно-массовом мероприятии на территории СШ №2. Школьница вместе с другими участниками собиралась пробежать 500 метров. До начала соревнования младшеклассница не сообщала о плохом самочувствии.

После начала забега девочка пробежала несколько десятков метров, после чего почувствовала себя нехорошо и остановилась. За короткое время самочувствие школьницы резко ухудшилось.

Несовершеннолетнюю доставили в Туровскую больницу, где ей была оказана первая медпомощь. Далее пациентку перенесли в машину скорой помощи, чтобы отвезти в Житковичскую ЦРБ для оказания более квалифицированной помощи.

В автомобиле состояние младшеклассницы вновь ухудшилось, и, несмотря на реанимационные мероприятия, девочка умерла.

Проводится проверка. Были опрошены участвовавшие в спортивном мероприятии администрация, учителя и ученики. Изъята документация, касающаяся оказания школьнице медпомощи.

Будет проведена судмедэкспертиза.

Ранее стало известно, что в Турове ученица одной из школ почувствовала недомогание.