В Полоцком районе мужчина из ревности сжёг дом матери своей сожительницы

Новости Беларуси. 19 мая в полчетвёртого дня в агрогородке Полота Полоцкого района мужчина из ревности поджёг дом.
Как сообщает УВД Витебского облисполкома, огнём были уничтожены крыша, потолочные перекрытия и имущество.
Сотрудники милиции выяснили, что загорание случилось по причине поджога. 39-летний рабочий Полотовского лесничества вернулся домой и не обнаружил там свою 28-летнюю сожительницу.
После этого гражданин Узбекистана в порыве ревности сжёг строение, которое принадлежало матери девушки. Мужчина был задержан родственницами женщины, которым мужчина сообщил о своих намерениях.
Проводится проверка.
Весной 2019 года в Чериковском районе была задержана местная жительница.
Женщина подозревалась в поджоге – подробнее здесь.