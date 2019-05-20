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В Полоцком районе мужчина из ревности сжёг дом матери своей сожительницы

20 мая 2019 12:46
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Новости Беларуси. 19 мая в полчетвёртого дня в агрогородке Полота Полоцкого района мужчина из ревности поджёг дом.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, огнём были уничтожены крыша, потолочные перекрытия и имущество.  

Сотрудники милиции выяснили, что загорание случилось по причине поджога. 39-летний рабочий Полотовского лесничества вернулся домой и не обнаружил там свою 28-летнюю сожительницу.  

После этого гражданин Узбекистана в порыве ревности сжёг строение, которое принадлежало матери девушки. Мужчина был задержан родственницами женщины, которым мужчина сообщил о своих намерениях.  

Проводится проверка.  

Весной 2019 года в Чериковском районе была задержана местная жительница.  

Женщина подозревалась в поджоге – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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