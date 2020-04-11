В Бобруйске при столкновении маршрутки с Daewoo пострадали пять человек

Новости Беларуси. 10 апреля около семи вечера в Бобруйске произошла авария на пересечении улиц Минская и Крылова. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что столкнулись Daewoo Gentra с одним пассажиром и маршрутка «Газель» с 7-10 пассажирами. От удара микроавтобус лёг на бок.

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Водители и пассажиры обеих машин самостоятельно выбрались из них. Телесные повреждения получили пять пассажиров маршрутки. Двое взрослых и ребёнок были доставлены в больницу, ещё два человека самостоятельно обратились за медпомощью. После осмотра пострадавшим было назначено амбулаторное лечение.

Фото: Могилёвское ОУМЧС