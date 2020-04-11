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В Бресте при столкновении иномарок пострадали двое детей и женщина

11 апреля 2020 08:26
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Новости Беларуси. Вечером 10 апреля в Бресте столкнулись две иномарки. 

Как сообщает МВД Беларуси, 71-летний водитель Ford двигался по улице Катин Бор. При пересечении с трассой М1 автомобиль не пропустил Volkswagen, который ехал по главной дороге под управлением 40-летнего местного жителя. 

В Бресте при столкновении иномарок пострадали двое детей и женщина -1

Фото: МВД Беларуси 

В аварии получили травмы 11-летняя девочка и 63-летняя женщина, которые находились в Volkswagen, а также 8-летний пассажир Ford. Все пострадавшие госпитализированы. Водители были трезвыми, не пострадали. 

Отмечается, что все находившиеся в машинах взрослые были пристёгнуты ремнями безопасности, а дети были в автокреслах, благодаря чему удалось избежать тяжёлых травм. 

К месту ДТП выезжали медики и сотрудники ГАИ. 

На неделе в Минске столкнулись BMW и Volkswagen.

Один из водителей был доставлен в медучреждение – подробности здесь

# Авария в Бресте # происшествия

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