В Лунинце проводится проверка по факту гибели местного жителя

Новости Беларуси. Проводится проверка по факту смерти жителя Лунинца.

По информации Следственного комитета, ночью 11 апреля спасатели сообщили милиционерам, что в одной из квартир в Лунинце произошёл пожар. Во время его тушения было обнаружено тело мужчины.

Установлено, что погибшим является 69-летний местный житель. Сотрудников МЧС вызвала мать мужчины, которая, увидев пламя, пошла к соседям.

Предполагаемая причина загорания – неосторожность при курении. Ведётся проверка.

Месяцем ранее пожар случился в Городке.