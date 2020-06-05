В Минске Volkswagen сбил на пешеходном переходе велосипедистку

Новости Беларуси. В Минске легковушка сбила велосипедистку на пешеходном переходе.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 37-летний водитель Volkswagen двигался по проспекту Независимости. Совершая поворот направо на переулок К. Чорного, иномарка наехала на 37-летнюю велосипедистку.

Женщина переходила дорогу по велосипедной дорожке на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда гражданка получила травмы и была доставлена в медучреждение.

По факту аварии ведётся проверка.

На неделе Ивацевичском районе произошёл наезд на велосипедистку.