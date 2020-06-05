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В Минске Volkswagen сбил на пешеходном переходе велосипедистку

05 июня 2020 14:15
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Новости Беларуси. В Минске легковушка сбила велосипедистку на пешеходном переходе. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 37-летний водитель Volkswagen двигался по проспекту Независимости. Совершая поворот направо на переулок К. Чорного, иномарка наехала на 37-летнюю велосипедистку. 

Женщина переходила дорогу по велосипедной дорожке на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда гражданка получила травмы и была доставлена в медучреждение. 

По факту аварии ведётся проверка. 

На неделе Ивацевичском районе произошёл наезд на велосипедистку.

Женщина была госпитализирована – подробнее здесь

# Авария в Минске # происшествия

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