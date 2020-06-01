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На пожаре в Минске сотрудники МЧС спасли пенсионерку

01 июня 2020 08:27
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Новости Беларуси. 1 июня около часа ночи в Минске горела комната в четырёхэтажке по улице Романовская Слобода, 1.

По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что загорание случилось на втором этаже. В комнате в бессознательном состоянии находилась 95-летняя родственница хозяйки квартиры.

На пожаре в Минске сотрудники МЧС спасли пенсионерку -1

Фото: Минское ГУМЧС 

Пострадавшая была вынесена на свежий воздух и передана медикам. После осмотра женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

На пожаре в Минске сотрудники МЧС спасли пенсионерку -4

Фото: Минское ГУМЧС 

Эвакуация не потребовалась. Огнём повреждено имущество, закопчена квартира. Причина пожара выясняется, рассматривается версия короткого замыкания электроудлинителя.

На предыдущей неделе в Молодечно произошёл пожар в девятиэтажке. 

Женщину из горевшей квартиры спас сосед – здесь подробности. 

# Пожар # происшествия

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