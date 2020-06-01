На пожаре в Минске сотрудники МЧС спасли пенсионерку
Новости Беларуси. 1 июня около часа ночи в Минске горела комната в четырёхэтажке по улице Романовская Слобода, 1.
По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что загорание случилось на втором этаже. В комнате в бессознательном состоянии находилась 95-летняя родственница хозяйки квартиры.
Пострадавшая была вынесена на свежий воздух и передана медикам. После осмотра женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения.
Эвакуация не потребовалась. Огнём повреждено имущество, закопчена квартира. Причина пожара выясняется, рассматривается версия короткого замыкания электроудлинителя.
На предыдущей неделе в Молодечно произошёл пожар в девятиэтажке.
Женщину из горевшей квартиры спас сосед – здесь подробности.