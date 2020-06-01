На пожаре в Минске сотрудники МЧС спасли пенсионерку

Новости Беларуси. 1 июня около часа ночи в Минске горела комната в четырёхэтажке по улице Романовская Слобода, 1.

По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что загорание случилось на втором этаже. В комнате в бессознательном состоянии находилась 95-летняя родственница хозяйки квартиры.