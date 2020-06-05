Прямой эфир

Смерть младенцев во Фрунзенском районе: детали жуткого преступления озвучил Следственный комитет

05 июня 2020 21:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правоохранители озвучили новые подробности жуткого преступления во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Смерть младенцев во Фрунзенском районе: детали жуткого преступления озвучил Следственный комитет-1

Напомним, в одной из квартир многоэтажки на Гаруна нашли тела двух младенцев.

Тела двух детей обнаружены в Минске в одной из квартир

Во время распития спиртных напитков 40-летняя женщина призналась своим знакомым, что у нее дома находятся тела ее новорожденных детей. Мужчины незамедлительно позвонили в милицию.

Смерть младенцев во Фрунзенском районе: детали жуткого преступления озвучил Следственный комитет-4

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Следователи 3 июня, в день событий, не смогли приступить к допросу женщины, поскольку она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. И только 4 июня во второй половине дня были начаты с ней следственные действия. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, которые проводят специалисты Госкомитета судебных экспертиз, и следствие надеется на то, что будут установлены причины смерти обоих младенцев.

Смерть младенцев во Фрунзенском районе: детали жуткого преступления озвучил Следственный комитет-7

Правоохранители нашли одного ребенка на балконе, тело другого младенца женщина хранила в морозилке. В момент приезда милиции она пыталась его скрыть. Женщина задержана. Следователи уже возбудили уголовное дело.

# Гибель детей # происшествия # Юлия Гончарова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вдвое дороже. Двое минчан незаконно перепродавали тесты на коронавирус
05 июня 2020 18:05

Вдвое дороже. Двое минчан незаконно перепродавали тесты на коронавирус

В Минске Volkswagen сбил на пешеходном переходе велосипедистку
05 июня 2020 14:15

В Минске Volkswagen сбил на пешеходном переходе велосипедистку

В Березинском районе нога 6-летнего мальчика попала под газонокосилку
05 июня 2020 13:00

В Березинском районе нога 6-летнего мальчика попала под газонокосилку