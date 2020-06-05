Вдвое дороже. Двое минчан незаконно перепродавали тесты на коронавирус

Новости Беларуси. В Минске с поличным задержаны двое минчан, которые незаконно продавали тест-системы на определение COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в управлении по борьбе с экономическими преступлениями, сначала задержали 28-летнего мужчину. Он рассказал, что приобрел 10 тестов в России через интернет. Каждый обошелся ему в 30 белорусских рублей, а продавал он их за 70.

Александр Макарюк, заместитель начальника УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома:

По аналогичной схеме работал и 37-летний житель Минска, которого борцы с экономическими преступлениями задержали с поличным накануне. Мужчина пояснил правоохранителям, что приобрел 30 тестов в Республике Беларусь у неизвестного лица, а также планировал продавать вдвое дороже через сеть интернет. В настоящий момент все тесты изъяты.