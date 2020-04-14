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Мотоциклист насмерть разбился в Смолевичском районе на трассе М1

14 апреля 2020 16:03
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Новости Беларуси. Серьезная авария произошла в Смолевичском районе на 379-м километре трассы М1. Мотоциклист разбился возле индустриального парка «Великий камень», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мужчина врезался в машину прикрытия дорожников. Причина аварии выясняется.

Мотоциклист насмерть разбился в Смолевичском районе на трассе М1-1

Кстати, по данным ГАИ, ситуация обостряется ежегодно в апреле-мае. Большое количество мотоциклистов выходят в это время на дороги. Неправильное управление двухколесными транспортными средствами и невнимательность автомобилистов приводят к авариям.

Мотоциклист насмерть разбился в Смолевичском районе на трассе М1-4

Дмитрий Гайдук, начальник отдела ГАИ Березинского РОВД:
Напомню, что штраф за управление транспортным средством, мото, не имея права на управление, от 5 до 20 базовых величин. Повторно в течение года – от 20 до 50 базовых величин. Если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, транспортное средство помещается на штрафную стоянку.

Мотоциклист насмерть разбился в Смолевичском районе на трассе М1-7

Водители мотоциклов должны двигаться по дорогам общего пользования со скоростью не более 90 км/ч. В случае превышения скорости на 20 км/ч ответственность составляет от 1 до 3 базовых, в случае повторного нарушения – от 5 до 15 базовых величин с лишением права управления от 3 до 12 месяцев.

Мотоциклист насмерть разбился в Смолевичском районе на трассе М1-10

Стараться соблюдать правила дорожного движения. Ну и, соответственно, удачи на дорогах. Смотреть не только за собой, но и за тем, что происходит вокруг, потому что это очень важно.

Мотоциклист насмерть разбился в Смолевичском районе на трассе М1-13

# Авария в Минской области # происшествия # Дмитрий Гайдук # Фотофакт

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