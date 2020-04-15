Минчанин под видом респираторов продавал повязки сомнительного качества

Новости Беларуси. Госконтроль продолжает выявлять факты незаконной продажи медицинских масок. Так, минчанин, реализуя эти защитные изделия под видом респираторов, заработал более 70 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Мужчина принимал заказы на респираторы якобы мировых производителей через интернет и оформлял на свою жену – индивидуального предпринимателя.

Потенциальных покупателей он убеждал, что есть необходимые сертификаты, но на деле это были повязки сомнительного качества и без маркировки.

На своих сайтах фигурант указывал два номера телефона. Один – для консультации перед продажей товара, а второй – для направления претензий. Только вот дозвониться по второму номеру покупателям не удалось.

Валерий Щербун, заместитель начальника Управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Минской области и городу Минску:

Оплата за «респираторы» производилась наложенным платежом, их доставляли курьеры РУП «Белпочта». Таким образом, у покупателей не было возможности осмотреть товар до расчета с курьером и отказаться от его получения. Предварительный анализ сведений, полученных в «Белпочте», показывает, что повязки вместо респираторов могли купить более 300 человек. А общая сумма ущерба может составить более 70 тысяч рублей.