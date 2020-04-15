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Минчанин под видом респираторов продавал повязки сомнительного качества

15 апреля 2020 07:09
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Новости Беларуси. Госконтроль продолжает выявлять факты незаконной продажи медицинских масок. Так, минчанин, реализуя эти защитные изделия под видом респираторов, заработал более 70 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минчанин под видом респираторов продавал повязки сомнительного качества-1



Мужчина принимал заказы на респираторы якобы мировых производителей через интернет и оформлял на свою жену – индивидуального предпринимателя.

Минчанин под видом респираторов продавал повязки сомнительного качества-3

Потенциальных покупателей он убеждал, что есть необходимые сертификаты, но на деле это были повязки сомнительного качества и без маркировки.

Минчанин под видом респираторов продавал повязки сомнительного качества-6

На своих сайтах фигурант указывал два номера телефона. Один – для консультации перед продажей товара, а второй – для направления претензий. Только вот дозвониться по второму номеру покупателям не удалось.

Минчанин под видом респираторов продавал повязки сомнительного качества-9

Валерий Щербун, заместитель начальника Управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Минской области и городу Минску:
Оплата за «респираторы» производилась наложенным платежом, их доставляли курьеры РУП «Белпочта». Таким образом, у покупателей не было возможности осмотреть товар до расчета с курьером и отказаться от его получения. Предварительный анализ сведений, полученных в «Белпочте», показывает, что повязки вместо респираторов могли купить более 300 человек. А общая сумма ущерба может составить более 70 тысяч рублей.

Минчанин под видом респираторов продавал повязки сомнительного качества-12



Подозреваемый уже был судим за незаконную предпринимательскую деятельность и неуплату налогов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он задержан и заключен под стражу. 

# Мошенничество # происшествия # Валерий Щербун # Фотофакт

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