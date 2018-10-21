На пожаре в Ивацевичском районе погибла 60-летняя женщина

Новости Беларуси. 20 октября около десяти утра в деревне Доманово Ивацевичского района загорелся деревянный жилой дом.

По сведениям Брестского ОУМЧС, владельцем здания является 60-летняя пенсионерка. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили женщину без признаков жизни на полу кухни.

Хозяйку вынесли на воздух. Спасти её не удалось.

Огнём уничтожены кровать и постельные принадлежности, повреждён пол.

Выясняется причина возгорания.

Осенью 2018 года произошёл пожар в Мостовском районе.