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На пожаре в Ивацевичском районе погибла 60-летняя женщина

21 октября 2018 13:55
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Новости Беларуси. 20 октября около десяти утра в деревне Доманово Ивацевичского района загорелся деревянный жилой дом.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, владельцем здания является 60-летняя пенсионерка. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили женщину без признаков жизни на полу кухни.  

Хозяйку вынесли на воздух. Спасти её не удалось.  

Огнём уничтожены кровать и постельные принадлежности, повреждён пол.  

Выясняется причина возгорания.  

Осенью 2018 года произошёл пожар в Мостовском районе.  

Погибли два человека – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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