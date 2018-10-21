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На автосоревнованиях под Витебском водитель на багги сбил судей

21 октября 2018 13:27
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Новости Беларуси. 21 октября на трассе в Тулово под Витебском во время проведения соревнования на Кубок РБ по автомобильному кроссу пострадали два человека.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось на закруглении трассы. Во время движения багги не вписался в поворот, заехал на возвышение и съехал вниз, где были судьи.  

С переломами различной степени тяжести госпитализированы два человека. Кроме судей больше пострадавших нет.  

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Будет назначен ряд экспертиз. Происшествие получит правовую оценку.  

Мероприятие проводилось по распоряжению облисполкома. Организатором выступила Витебская структура ДОСААФ.  

Осенью 2018 года в Бресте мальчик на игрушечной машине сбил женщину.  

Гражданка получила перелом руки – подробнее здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия # Видеофакт

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