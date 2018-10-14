На пожаре в Мостовском районе погибли два человека

Новости Беларуси. Ночью 13 октября в деревне Малые Степанишки Мостовского района в огне погибли два человека.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, в результате пожара повреждены кровля, перекрытие и имущество в доме. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили тела хозяина дома и человека, приходившего в гости.

Вечером того же дня в деревне Новосёлки Островецкого района произошёл ещё один пожар – горели жилой дом и хозпостройки. Огнём уничтожены кровля, перекрытие и имущество в жилом доме. Сгорели деревянная хозпостройка и автомобиль. Пожаром также задело кровлю соседней хозпостройки.

В обоих случаях причины возгораний выясняются.

Осенью 2018 года в Пинске горела квартира в пятиэтажке.