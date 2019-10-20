На пожаре в Дзержинском районе мужчина получил многочисленные ожоги

Новости Беларуси. 19 октября около пяти утра в деревне Лучицы Дзержинского района на пожаре пострадал мужчина.

По сведениям Минского ОУМЧС, загорание случилось в автомобильном прицепе-даче. Находившийся в нём мужчина получил травмы. С предварительным диагнозом «термические ожоги рук и грудной клетки (1-2 степень, 40 % тела)» пострадавший был госпитализирован.

Выясняется причина пожара.

Всего за дежурные сутки в Минской области произошло семь пожаров. Никто не погиб.

Месяцем ранее в Петриковском районе горел один из гаражей.