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На пожаре в Дзержинском районе мужчина получил многочисленные ожоги

20 октября 2019 14:15
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Новости Беларуси. 19 октября около пяти утра в деревне Лучицы Дзержинского района на пожаре пострадал мужчина. 

По сведениям Минского ОУМЧС, загорание случилось в автомобильном прицепе-даче. Находившийся в нём мужчина получил травмы. С предварительным диагнозом «термические ожоги рук и грудной клетки (1-2 степень, 40 % тела)» пострадавший был госпитализирован. 

Выясняется причина пожара. 

Всего за дежурные сутки в Минской области произошло семь пожаров. Никто не погиб. 

Месяцем ранее в Петриковском районе горел один из гаражей.

Пострадал его владелец – подробности здесь

# Пожар # происшествия

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