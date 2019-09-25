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В Петриковском районе мужчина пострадал во время пожара в гараже

25 сентября 2019 08:22
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Новости Беларуси. В Петриковском районе мужчина тушил пожар в гараже и получил ожоги.

По информации Гомельского ОУМЧС, 24 сентября в 20:15 поступило сообщение о пожаре в гараже в деревне Колки. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание кирпичной постройки.

В Петриковском районе мужчина пострадал во время пожара в гараже-1

Фото: Гомельское ОУМЧС

Известно, что до приезда подразделений МЧС 57-летний хозяин гаража пытался потушить огонь самостоятельно. Мужчина получил множественные ожоги и был госпитализирован в Петриковскую ЦРБ.

В Петриковском районе мужчина пострадал во время пожара в гараже-4

Фото: Гомельское ОУМЧС

Огонь уничтожил кровлю гаража, повредил имущество и лакокрасочное покрытие легкового автомобиля.

В Петриковском районе мужчина пострадал во время пожара в гараже-7

Фото: Гомельское ОУМЧС

Специалисты устанавливают причину пожара. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Недавно в Шарковщине при пожаре в хозпостройке сгорел автомобиль. Хозяин не пострадал (читать далее).  

# Пожар # происшествия

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