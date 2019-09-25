В Петриковском районе мужчина пострадал во время пожара в гараже

Новости Беларуси. В Петриковском районе мужчина тушил пожар в гараже и получил ожоги.

По информации Гомельского ОУМЧС, 24 сентября в 20:15 поступило сообщение о пожаре в гараже в деревне Колки. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание кирпичной постройки.