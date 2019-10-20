В Бресте пьяный водитель Peugeot врезался в автомобиль ГАИ

Как сообщает МВД Беларуси, 44-летний местный житель за рулём Peugeot двигался по улице Московской. В какой-то момент водитель не справился с управлением и въехал в стоявший патрульный автомобиль.

Новости Беларуси. 19 октября около 15:40 в Бресте пьяный водитель иномарки врезался в автомобиль ГАИ.

В момент ДТП на служебном Volkswagen был включён проблесковый маячок синего цвета, поскольку сотрудник ГАИ оформлял административное правонарушение. В салоне вместе с правоохранителем находилась нарушительница. Они получили травмы и были доставлены в больницу.

Медосвидетельствование показало, что в организме водителя Peugeot содержалось свыше 3 промилле алкоголя.

К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ. Выясняются все детали случившегося.

В начале октября в Ушачском районе столкнулись молоковоз и микроавтобус.