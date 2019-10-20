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В Бресте пьяный водитель Peugeot врезался в автомобиль ГАИ

20 октября 2019 06:29
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Новости Беларуси. 19 октября около 15:40 в Бресте пьяный водитель иномарки врезался в автомобиль ГАИ. 

Как сообщает МВД Беларуси, 44-летний местный житель за рулём Peugeot двигался по улице Московской. В какой-то момент водитель не справился с управлением и въехал в стоявший патрульный автомобиль. 

В Бресте пьяный водитель Peugeot врезался в автомобиль ГАИ-1

Фото: МВД Беларуси 

В момент ДТП на служебном Volkswagen был включён проблесковый маячок синего цвета, поскольку сотрудник ГАИ оформлял административное правонарушение. В салоне вместе с правоохранителем находилась нарушительница. Они получили травмы и были доставлены в больницу. 

Медосвидетельствование показало, что в организме водителя Peugeot содержалось свыше 3 промилле алкоголя. 

К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ. Выясняются все детали случившегося. 

В начале октября в Ушачском районе столкнулись молоковоз и микроавтобус.

Два человека пострадали – здесь подробности

# Авария в Бресте # происшествия

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