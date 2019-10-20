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В Сморгонском районе из-за проведения сварочных работ загорелся дом

20 октября 2019 07:10
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Новости Беларуси. 19 октября примерно в полпятого вечера в дачном доме неподалёку от деревни Оленец Сморгонского района произошёл пожар. 

По сведениям Гродненского ОУМЧС, 52-летняя хозяйка и приехавший к ней в гости 64-летний мужчина самостоятельно тушили пламя и получили ожоги. 

Огнём уничтожены кровля и имущество, повреждены стены и перекрытие. Предполагаемая причина пожара – нарушение противопожарных требований при сварочных работах. 

На неделе в Кореличском районе произошёл пожар в частном доме. 

Жильцы заметили неладное, когда отключилось электричество (подробнее здесь). 

# Пожар # происшествия

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