В Сморгонском районе из-за проведения сварочных работ загорелся дом

Новости Беларуси. 19 октября примерно в полпятого вечера в дачном доме неподалёку от деревни Оленец Сморгонского района произошёл пожар.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, 52-летняя хозяйка и приехавший к ней в гости 64-летний мужчина самостоятельно тушили пламя и получили ожоги.

Огнём уничтожены кровля и имущество, повреждены стены и перекрытие. Предполагаемая причина пожара – нарушение противопожарных требований при сварочных работах.

На неделе в Кореличском районе произошёл пожар в частном доме.