В Могилёве мужчина взял в долг у женщины 4400 долларов и не хотел возвращать

Новости Беларуси. Мужчина взял в долг у жительницы Могилёва крупную сумму денег и не вернул.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию обратилась 41-летняя женщина, которая заявила, что знакомый мужчина взял у неё в долг 4400 долларов, однако под предлогом различных обстоятельств отказывается возвращать.

Правоохранители выяснили, что 39-летний ранее не судимый уроженец Белыничского района хотел поправить свои финансовые дела. Он просил деньги у знакомых и обещал, что вернёт в ближайшее время.

Заявительница пыталась самостоятельно добиться возврата долга в течение года, но когда мужчина перестал выходить на связь и отвечать на телефонные звонки, она пошла в милицию.

Гражданин задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере».

Месяцем ранее стало известно, что белоруска одолжила у знакомых крупные суммы денег и скрылась в России.