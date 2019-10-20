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В Могилёве мужчина взял в долг у женщины 4400 долларов и не хотел возвращать

20 октября 2019 09:16
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Новости Беларуси. Мужчина взял в долг у жительницы Могилёва крупную сумму денег и не вернул. 

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию обратилась 41-летняя женщина, которая заявила, что знакомый мужчина взял у неё в долг 4400 долларов, однако под предлогом различных обстоятельств отказывается возвращать. 

Правоохранители выяснили, что 39-летний ранее не судимый уроженец Белыничского района хотел поправить свои финансовые дела. Он просил деньги у знакомых и обещал, что вернёт в ближайшее время. 

Заявительница пыталась самостоятельно добиться возврата долга в течение года, но когда мужчина перестал выходить на связь и отвечать на телефонные звонки, она пошла в милицию. 

Гражданин задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере». 

Месяцем ранее стало известно, что белоруска одолжила у знакомых крупные суммы денег и скрылась в России.

Однако женщину удалось найти – подробнее здесь

# Мошенничество # происшествия

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