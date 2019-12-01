В новостройке на Дзержинского обрушилась плита перекрытия

Новости Беларуси. ЧП на строительной площадке в Минске. В здании на проспекте Дзержинского обвалилась плита перекрытия 19-го этажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел вечером 30 ноября во время заливки опалубки жидким бетоном. Общая площадь обрушения составила 400 квадратных метров. Находившиеся там в этот момент рабочие не пострадали. Обломки повредили два припаркованных внизу автомобиля. Эвакуация жильцов не потребовалась.