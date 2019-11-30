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В Новополоцке произошло смертельное ДТП с участием легковушки и автобуса

30 ноября 2019 13:34
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Новости Беларуси. 30 ноября около семи утра в Новополоцке легковушка врезалась в автобус. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 26-летний местный житель за рулём Peugeot 406 двигался по улице Комсомольской. В какой-то момент иномарка столкнулась с автобусом МАЗ, который остановился перед трамвайными путями. 

В Новополоцке произошло смертельное ДТП с участием легковушки и автобуса-1

Фото: Витебское ОУМЧС 

В аварии пострадали водитель и пассажир легковушки, они были госпитализированы. Ещё один пассажир, который находился на заднем сиденье, погиб на месте. 

В Новополоцке произошло смертельное ДТП с участием легковушки и автобуса-4

Фото: Витебское ОУМЧС 

По сведениям Витебского ОУМЧС, автобусом управлял 61-летний мужчина, пассажиров в транспортном средстве не было. Из Peugeot спасатели деблокировали водителя и 36-летнего пассажира. Погибшему пассажиру было 30 лет. 

В Новополоцке произошло смертельное ДТП с участием легковушки и автобуса-7

Фото: Витебское ОУМЧС 

На неделе в Молодечненском районе микроавтобус врезался в автобус.

Пострадали два человека – здесь подробности

# Авария в Витебской области # происшествия

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