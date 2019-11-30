В Новополоцке произошло смертельное ДТП с участием легковушки и автобуса

Новости Беларуси. 30 ноября около семи утра в Новополоцке легковушка врезалась в автобус. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 26-летний местный житель за рулём Peugeot 406 двигался по улице Комсомольской. В какой-то момент иномарка столкнулась с автобусом МАЗ, который остановился перед трамвайными путями.

Фото: Витебское ОУМЧС

В аварии пострадали водитель и пассажир легковушки, они были госпитализированы. Ещё один пассажир, который находился на заднем сиденье, погиб на месте.

Фото: Витебское ОУМЧС

По сведениям Витебского ОУМЧС, автобусом управлял 61-летний мужчина, пассажиров в транспортном средстве не было. Из Peugeot спасатели деблокировали водителя и 36-летнего пассажира. Погибшему пассажиру было 30 лет.

Фото: Витебское ОУМЧС