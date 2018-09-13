На пожаре в Бресте погиб хозяин загоревшейся квартиры

Новости Беларуси. Вечером 12 сентября в Бресте по улице Боброва загорелась трёхкомнатная квартира, которая расположена в четырёхквартирной кирпичной одноэтажке.

По сведениям Брестского ОУМЧС, на пожаре пожаре погиб 55-летний владелец квартиры.

Огнём повреждён диван, закопчены стены и потолок жилой комнаты. Выясняется причина загорания.

Всего за дежурные сутки в Брестской области случилось шесть пожаров, один человек погиб.

Осенью 2018 года в Гродненской области за сутки произошло семь пожаров из-за молний.