Лобовое столкновение Ford и микроавтобуса Mercedes под Мяделем. Пострадали 16-летняя девушка и водитель легковушки

Новости Белаурси. Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Мядельском районе.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, авария случилась утром одиннадцатого сентября. Произошло столкновение легковушки Ford и микроавтобуса Mercedes.

Водитель легкового автомобиля пошел на обгон и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом.

По информации МЧС, водитель микроавтобуса не пострадал. Однако потребовалась помощь в деблокировке 25-летнего водителя легковушки. Пострадавшего доставили в медучреждение.

У водителя Ford не было прав на вождение транспортного средства. В салоне автомобиля также находилась 16-летняя девушка. Ее госпитализировали. И водитель, и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности.