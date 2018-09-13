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В Минске за день произошли три ДТП с участием мотоциклов

13 сентября 2018 08:54
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Новости Беларуси. Три аварии с участием мотоциклов случились в Минске 11 сентября. Пострадали четыре человека.  

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, днём на перекрестке ул. Я.Коласа и ул. Б.Хмельницкого Mercedes-Benz 240 наехал на двигавшийся впереди мотоцикл Suzuki. Водитель двухколёсного транспортного средства получил лёгкие телесные повреждения.  

В Минске за день произошли три ДТП с участием мотоциклов-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Второе ДТП произошло вечером. Mitsubishi Carisma ехал по пр. Независимости в направлении ул. Ленина. Во время перестроения машина задела Kawasaki, который двигался в попутном направлении. Водитель и пассажир мотоцикла получили травмы.  

В Минске за день произошли три ДТП с участием мотоциклов-4

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Третье происшествие случилось в полдвенадцатого вечера. Мотоциклист на Yamaha ехал по пр. Машерова в сторону ул. Куйбышева. Сотрудники ГАИ обратили внимание на агрессивное вождение водителя. Инспекторы подали сигнал об остановке, однако мотоциклист продолжил движение. Правоохранители начали преследование.  

В Минске за день произошли три ДТП с участием мотоциклов-7

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Возле дома № 18 по пр. Машерова Yamaha наехал на бордюрный камень, оказался за пределами дороги и врезался в препятствие. Водитель получил травмы и был доставлен в медучреждение.  

Осенью 2018 года в Узденском районе поворачивавший трактор зацепил пошедший на обгон мотоцикл.  

Водитель двухколёсного ТС был госпитализирован – здесь подробнее.  

# Авария в Минске # происшествия

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